2019-10-06T09:54:45+03:00
Общество

Найдена заблудившаяся в лесу 70-летняя жительница Северной Осетии

Найти пропавшую пенсионерку помогла служебно-розыскная собака по кличке Рокс
Ася АСРЯН
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Правоохранители нашли заблудившуюся в лесу 70-летнюю жительницу Алагира. Тревогу забила соседка пенсионерки. Она же и рассказала полицейским, что любительница ходить «по грибам, да ягодам» ушла в лес и уже больше суток о ней ничего неизвестно.

Найти пропавшую пенсионерку помогла служебно-розыскная собака по кличке Рокс. Она вышла на след женщины, сидевшей под деревом, сообщают в пресс-службе МВД Северной Осетии.

Найденная пенсионерка рассказала, что, увлекшись сбором грибов, не заметила, как начало смеркаться. А когда стемнело, решила заночевать в лесу и утром продолжить путь домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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