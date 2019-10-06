Найдена заблудившаяся в лесу 70-летняя жительница Северной Осетии
Правоохранители нашли заблудившуюся в лесу 70-летнюю жительницу Алагира. Тревогу забила соседка пенсионерки. Она же и рассказала полицейским, что любительница ходить «по грибам, да ягодам» ушла в лес и уже больше суток о ней ничего неизвестно.
Найти пропавшую пенсионерку помогла служебно-розыскная собака по кличке Рокс. Она вышла на след женщины, сидевшей под деревом, сообщают в пресс-службе МВД Северной Осетии.
Найденная пенсионерка рассказала, что, увлекшись сбором грибов, не заметила, как начало смеркаться. А когда стемнело, решила заночевать в лесу и утром продолжить путь домой.
ИСТОЧНИК KP.RU