Хабиб Нурмагомедов хочет драться на «Газпром Арене»

СЕГОДНЯ 11:45 2019-10-06T11:45:00+03:00

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Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов ведет переговоры о проведении весной 2020 года поединка в России.

В качестве места рассматривается «Газпром Арена» в Петербурге. Об этом чемпион заявил на образовательном форуме Synergy Global Forum.

— Уже идут переговоры с UFC о моем бое в России, я сразу вспомнил про «Газпром Арену». Я здесь был, когда играли СКА и ЦСКА, это был абсолютный рекорд за всю историю хоккея, зрители заполнили 75 тысяч мест, я думаю, что смог бы это все заполнить. Мне было бы интересно здесь подраться. Сейчас идут переговоры на март - апрель, — добавил Хабиб.

Напомним, ранее отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов заявил, что его сын готов дать матч-реванш Конору Макгрегору. Чемпион ставит лишь одно условие — поединок должен пройти в Москве.

— Мы готовы дать ему такой шанс, если он хочет. В Москве, конечно же. Конор ведь заявлял, что здесь у него больше болельщиков — мы хотим посмотреть, чего стоят его слова. Но перед этим у нас главная задача стоит — разобраться с Фергюсоном. У него серия из 12 побед без поражений, у нас 28 побед. Такого боя ещё не было в истории! Арена на Madison Square Garden [в Нью-Йорке] идеально подойдёт. Но драться мы готовы не раньше марта, —заявил Абдулманап Нурмагомедов.

ИСТОЧНИК KP.RU