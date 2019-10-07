Вкусный рекорд: яблочное панно в Нальчике оказалось самым большим в мире
На создание вкусного полотна ушло два дня и 42 тонны яблок разных сортов
Авторы хотели поставить рекорд России, а в итоге побили мировой
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В столице Кабардино-Балкарии установили мировой рекорд. Площадь Нальчика украсило панно из свежих яблок.
Авторы хотели поставить рекорд России, а в итоге побили мировой. На создание фруктового полотна ушло два дня и 42 тонны яблок разных сортов.
Чтобы получился рисунок, художники тщательно отбирали яблоки не только по цвету, но также по оттенкам, учитывали и размер.
ИСТОЧНИК KP.RU