Вкусный рекорд: яблочное панно в Нальчике оказалось самым большим в мире

СЕГОДНЯ 09:28 2019-10-07T09:28:55+03:00

Авторы хотели поставить рекорд России, а в итоге побили мировой

На создание вкусного полотна ушло два дня и 42 тонны яблок разных сортов

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В столице Кабардино-Балкарии установили мировой рекорд. Площадь Нальчика украсило панно из свежих яблок.

Авторы хотели поставить рекорд России, а в итоге побили мировой. На создание фруктового полотна ушло два дня и 42 тонны яблок разных сортов.

Чтобы получился рисунок, художники тщательно отбирали яблоки не только по цвету, но также по оттенкам, учитывали и размер.

ИСТОЧНИК KP.RU