Гендиректор ставропольского предприятия распродал его имущество

СЕГОДНЯ 11:05 2019-10-07T11:05:51+03:00

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Гендиректор одного из предприятий Апанасенковского района подозревается в присвоении денег с использованием служебного положения. Он продал принадлежащие организации сельскохозяйственную технику и металл. За это он выручил 750 тысяч рублей, которые потратил как ему заблагорассудилось. Возбуждены уголовные дела. Документы учреждения изъяты, идет расследование, сообщили в ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU