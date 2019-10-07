Гендиректор ставропольского предприятия распродал его имущество
Он выручил за это 750 тысяч рублей
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Гендиректор одного из предприятий Апанасенковского района подозревается в присвоении денег с использованием служебного положения. Он продал принадлежащие организации сельскохозяйственную технику и металл. За это он выручил 750 тысяч рублей, которые потратил как ему заблагорассудилось. Возбуждены уголовные дела. Документы учреждения изъяты, идет расследование, сообщили в ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU