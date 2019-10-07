2019-10-07T11:23:21+03:00
Экономика

На Северном Кавказе больше успешных предпринимателей, чем в Подмосковье и Петербурге

Но из-за убытков исследователи говорят о "кавказском парадоксе"
Антон ШАПОВАЛОВ
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Предприятия почти всех регионов Северного Кавказа продемонстрировали большую убыточность, сообщает РБК со ссылкой на исследование экономистов. Несмотря на это, в СКФО доля успешных предприятий больше, чем в Москве или Санкт-Петербурге.

Так, Дагестан понес убыток в 9,5 миллиарда рублей, а Чечня - в 4,6 миллиарда рублей. Немного меньше потери в Кабардино-Балкарии (2,7 миллиарда рублей), Северной Осетии (0,7 миллиарда), Карачаево-Черкесии (0,3 миллиарда) и Ингушетии (0,05 миллиарда). Отметим, что потери в Ростовской области (23,4 миллиарда) больше суммарных убытков всех республик СКФО.

Однако, как показало исследование, в трех республиках Северного Кавказа - в Дагестане (77,2 процента), Чечне (78,6) и Ингушетии (81,6) - больше успешных предприятий, чем в Московской области (73) и Санкт-Петербурге (76,4).

ИСТОЧНИК KP.RU

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