В Минводах с самолета ссадили пассажира

СЕГОДНЯ 12:10 2019-10-07T12:11:01+03:00

32-летний мужчина быль пьян и вел себя вызывающе

Изменить размер текста: A A

В минераловодском аэропорту ссадили очередного пьяного возмутителя спокойствия. Самолет направлялся в Москву, но 32-летний житель Подмосковья был сильно пьян, и командир судна вызвал полицейских.

В отделении полиции мужчина вел себя вызывающе: не показывал документы и игнорировал требования.

На пассажира были составлены административные протоколы, сообщает управление на транспорте МВД РФ по СКФО.

ИСТОЧНИК KP.RU