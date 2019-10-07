В Минводах с самолета ссадили пассажира
32-летний мужчина быль пьян и вел себя вызывающе
Изменить размер текста:
В минераловодском аэропорту ссадили очередного пьяного возмутителя спокойствия. Самолет направлялся в Москву, но 32-летний житель Подмосковья был сильно пьян, и командир судна вызвал полицейских.
В отделении полиции мужчина вел себя вызывающе: не показывал документы и игнорировал требования.
На пассажира были составлены административные протоколы, сообщает управление на транспорте МВД РФ по СКФО.
ИСТОЧНИК KP.RU