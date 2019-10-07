Пропавших в Дагестане полицейских нашли мертвыми в разбитой "Приоре"

СЕГОДНЯ 12:13 2019-10-07T12:13:25+03:00

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В Дагестане нашли пропавших пару дней назад 25-летнего инспектора ДПС Абдуллу Абдуразакова и 31-летнего сотрудника ППС Курбана Рабаданова. На участке трассы "Махачкала - Дербент" в пропасти обнаружили разбитую "Приору", а в ней и тела полицейских.

Место, где нашли автомобильФото: СОЦСЕТИ

Ночью 5 октября они выехали из Каспийска в Избербаш. Но до конечного пункта так и не добрались. Супруга одного из пропавших написала заявление об исчезновении. С дороги следов аварии не видно. Поэтому поиски и завершились только сегодня.

ИСТОЧНИК KP.RU