Первые сугробы появились на Ставрополье
Фотографии заснеженных дорог выставляли местные жители
Фото: соцсети
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Первые сугробы этой осенью увидели жители Ставропольского края после прошедшего града. В Кочубеевском, Андроповском и Александровском районах местные фотографировали ледяные осадки и снежные заносы на трассах, пишет NewsTracker.
Довольно тяжко приходилось водителям на летней резине около села Курсавка, где трасса стала скользкой от снежных тающих осадков.
Впрочем, такое погодное явление в краевом Гидрометцентре назвали нормальным и обнадежили бабьим летом в ближайшем будущем.
ИСТОЧНИК KP.RU