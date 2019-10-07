Первые сугробы появились на Ставрополье

СЕГОДНЯ 12:59 2019-10-07T14:54:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Первые сугробы этой осенью увидели жители Ставропольского края после прошедшего града. В Кочубеевском, Андроповском и Александровском районах местные фотографировали ледяные осадки и снежные заносы на трассах, пишет NewsTracker.

Довольно тяжко приходилось водителям на летней резине около села Курсавка, где трасса стала скользкой от снежных тающих осадков.

Впрочем, такое погодное явление в краевом Гидрометцентре назвали нормальным и обнадежили бабьим летом в ближайшем будущем.

ИСТОЧНИК KP.RU