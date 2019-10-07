2019-10-07T17:43:39+03:00
Политика

Ведущие политики Северного Кавказа исполнили известную песню

Они прочитали строки стихотворения «С чего начинается Родина» [видео]
Андрей ЗОБОВ
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Владимир Владимиров, Александр Матовников и Рамзан Кадыров прочитали стихотворение «С чего начинается Родина»Владимир Владимиров, Александр Матовников и Рамзан Кадыров прочитали стихотворение «С чего начинается Родина»
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Полпред президента Александр Матовников, министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарёв, глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров и другие влиятельные политики СКФО записали необычное видео. Они, будто школьники на уроке литературы, выразительно прочитали слова песни «С чего начинается Родина» из фильма «Щит и меч».

В проекте приняли участие главы всех регионов СКФО: Владимир Владимиров от Ставрополья, Владимир Васильев от Дагестана, Рамзан Кадыров от Чечни, Рашид Темрезов от КЧР, Казбек Коков от КБР, Вячеслав Битаров от Северной Осетии и Махмуд-Али Калиматов от Ингушетии.

Влиятельные политики Северного Кавказа прочитали стихотворение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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