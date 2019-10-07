2019-10-07T17:58:33+03:00
Общество

В центре Ставрополя 8 октября отключат воду

С 8 утра до 17:00 пересохнет в кранах жителей двух улиц
Полина ШАПОШНИКОВА
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В центре Ставрополя 8 октября отключат воду в связи с капитальным ремонтом водопровода (ПЭ Д - 225 мм) по улице Ленина. Отключения коснутся административных зданий и жилых домов на улице Пржевальского и улице Ленина. Подача воды прекратится с 8 утра до 17 вечера. Будет отключена стальная водопроводная линия от ул. Ленина, 409 до ул. Пржевальского, 10. Жителей предупредили об отключениях заранее, сообщает МУП «Водоканал» .

ИСТОЧНИК KP.RU

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