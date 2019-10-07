В Дагестане отменили решение об аресте журналиста Абдулмумина Гаджиева
Верховный суд Республики Дагестан стал на сторону защиты в вопросе избрания меры пресечения журналисту и редактору одного из разделов издания «Черновик» Абдулмумину Гаджиеву, обвиняемому в финансировании терроризма. Теперь ходатайство об избрании меры пресечения будет рассмотрено вновь.
В течение ближайших дней журналист останется под арестом в СИЗО. После этого следствию заново придётся аргументировать своё ходатайство об аресте.
Напомним, что Гаджиева задержали в середине июня. Следствие считает, что в одном из своих материалов он популяризировал фонд, средства которого частично идут на финансирование радикальных исламистов в горячих точках. Сам журналист вину не признаёт. Редакция газеты считает, что с помощью подобных мер руководство республики хочет оказать давление на СМИ.
ИСТОЧНИК KP.RU