2019-10-07T19:54:13+03:00
Происшествия

В Дагестане отменили решение об аресте журналиста Абдулмумина Гаджиева

Он всё равно останется под арестом до нового слушания
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Абдулмумин ГаджиевАбдулмумин ГаджиевФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Верховный суд Республики Дагестан стал на сторону защиты в вопросе избрания меры пресечения журналисту и редактору одного из разделов издания «Черновик» Абдулмумину Гаджиеву, обвиняемому в финансировании терроризма. Теперь ходатайство об избрании меры пресечения будет рассмотрено вновь.

В течение ближайших дней журналист останется под арестом в СИЗО. После этого следствию заново придётся аргументировать своё ходатайство об аресте.

Напомним, что Гаджиева задержали в середине июня. Следствие считает, что в одном из своих материалов он популяризировал фонд, средства которого частично идут на финансирование радикальных исламистов в горячих точках. Сам журналист вину не признаёт. Редакция газеты считает, что с помощью подобных мер руководство республики хочет оказать давление на СМИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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