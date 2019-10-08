В Кисловодске в столкновении двух «ВАЗов» пострадали водители

СЕГОДНЯ 09:26 2019-10-08T09:27:44+03:00

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В Кисловодске 7 октября около половины десятого на проспекте Победы столкнулись две машины. Водитель за рулем «ВАЗ-21053» при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21093», который двигался прямо навстречу. Водителей доставили в больницу. Пострадавшие оказались любителями нарушить скоростной режим. Оба транспорта имели технические неисправности. Идет проверка, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU