2019-10-08T10:38:14+03:00
Происшествия

Группу телефонных мошенников ставропольская полиция накрыла в Уфе

Деньги, добытые обманом, злоумышленники меняли на криптовалюту
Полина ШАПОШНИКОВА
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Ставропольскими полицейскими задержана группа телефонных мошенников, состоящая из главарей и «звонарей». «Звонари» заявляли местным жителям по телефону, что с их счетов списали деньги или заблокировали карточки. Они убеждали потерпевших перечислять суммы на счет резервной ячейки и называть пароли.

Деньги «звонари» переводили троим участникам группы, «обнальщикам», которые переправляли деньги людям в обмен на криптовалюту. А дальше доход переправлялся одному из организаторов.

Участники мошенничества были задержаны на съемных квартирах в Уфе. В местах их проживания были обнаружены карты, телефоны, сим-карты и часть похищенного. Трое заключены под стражу, двое находятся под домашним арестом.

Фигуранты дела обманывали не только пенсионеров, но и молодежь. Общая сумма ущерба составила около 350 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела. Устанавливается местонахождение еще одного организатора и других участников преступления, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.

Группу телефонных мошенников накрыли ставропольские полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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