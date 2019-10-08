Пятигорчанин пригласил друга выпить и пырнул ножом в живот

СЕГОДНЯ 11:13 2019-10-08T11:13:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пятигорске 33-летний мужчина подозревается у убийстве знакомого. 5 октября 2019 года мужчина пригласил к себе домой товарища выпить. Тот оскорбил хозяина дома, в итоге неблагодарного гостя мужчина решил пырнуть ножом в живот. 39-летний потерпевший умер на месте. Следователи осмотрели место происшествия, изъяли орудие преступления и задержали самого подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СУ СКР по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU