Женщина на Ставрополье положила в ежедневник полицейского 15 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:22 2019-10-08T11:22:31+03:00

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В Петровском округе женщину признали виновной в попытке дать взятку полицейскому. Маргарита Бостанова 7 февраля предложила 15 тысяч рублей начальнику отделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Петровскому городскому округу. Женщина просила уничтожить материалы, составленные на нее, о нелегальной торговле алкоголем. Деньги были вложены в ежедневник полицейского.

Полицейский от взятки отказался, в Бостанова «попала» на новое уголовное дело. Суд приговорил женщину к 2 годам колонии общего режима, но наказание отсрочено, пока ее ребенку не исполнится 14 лет, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU