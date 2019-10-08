Молодой житель Дагестана осужден за призывы к экстремизму

СЕГОДНЯ 12:32 2019-10-08T12:32:38+03:00

Молодой человек получил полтора года лишения свободы условно

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Житель села Халимбекаул Буйнакского района Дагестана размещал на своей странице в соцсети видеоматериалы, содержащие призывы к экстремизму.

Против молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Житель дагестанского села свою вину полностью признал.

Молодой человек получил полтора года лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU