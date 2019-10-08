Молодой житель Дагестана осужден за призывы к экстремизму
Молодой человек получил полтора года лишения свободы условно
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Житель села Халимбекаул Буйнакского района Дагестана размещал на своей странице в соцсети видеоматериалы, содержащие призывы к экстремизму.
Против молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Житель дагестанского села свою вину полностью признал.
Молодой человек получил полтора года лишения свободы условно.
ИСТОЧНИК KP.RU