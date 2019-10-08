Банк УРАЛСИБ и Mastercard запустили акцию для бизнеса «Болей за хоккей!»
Акция «Болей за хоккей!» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Во время Регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обладатели действующих бизнес-карт Mastercard Банка УРАЛСИБ, а также открывшие новую бизнес-карту в течение срока действия акции, смогут выиграть билеты на матчи любимых клубов.
Разыгрываются 200 билетов на матчи сезона 2019-2020 гг. Каждый победитель получит по 2 билета на матч.
С 1 октября по 31 декабря 2019 года оплачивайте товары и услуги бизнес-картой Mastercard Банка УРАЛСИБ, с минимальной суммой одной транзакции не менее 100 рублей и общего объема трат за месяц более 15 000 рублей и станьте участником акции.
Акция проходит в три этапа, по итогам каждого из которых будут определены победители. Один клиент может стать победителем только одного этапа.
Подробности в отделениях Банка, по телефону горячей линии для юрлиц 8 800 700 77 16, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
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