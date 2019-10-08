Россия выплатит 430 тысяч евро семьям пяти пропавших жителей Северного Кавказа
Европейский Суд по правам человека присудил более 430 тысяч евро компенсации морального вреда семьям пяти жителей Северного Кавказа, похищенных силовиками с 2007-2011 год. Об этом информирует портал правозащитного центра «Мемориал».
Жалобы касаются исчезновения пяти человек: Ибрагима Газдиева, Хамзата Дзейтова, Георгия Накани, Саида Сигаури и Магомеда Рашидова — в разных республиках Северного Кавказа после задержания силовиками в 2007–2011 годах.
Возбуждённые по случаям похищений уголовные дела приостановлены «в связи с невозможностью найти лиц, подлежащих обвинению».
ЕСПЧ признал российские власти ответственными за похищение и вероятную гибель родственников заявителей и за непроведение эффективного расследования этих преступлений.
За каждого похищенного европейский суд по правам человека присудил родственникам компенсацию морального вреда в размере 80 тысяч евро. Некоторым заявителям также присуждена компенсация материального вреда и судебных расходов и издержек.
ИСТОЧНИК KP.RU