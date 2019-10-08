Россия выплатит 430 тысяч евро семьям пяти пропавших жителей Северного Кавказа

СЕГОДНЯ 14:28 2019-10-08T14:28:33+03:00

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Европейский Суд по правам человека присудил более 430 тысяч евро компенсации морального вреда семьям пяти жителей Северного Кавказа, похищенных силовиками с 2007-2011 год. Об этом информирует портал правозащитного центра «Мемориал».

Жалобы касаются исчезновения пяти человек: Ибрагима Газдиева, Хамзата Дзейтова, Георгия Накани, Саида Сигаури и Магомеда Рашидова — в разных республиках Северного Кавказа после задержания силовиками в 2007–2011 годах.

Возбуждённые по случаям похищений уголовные дела приостановлены «в связи с невозможностью найти лиц, подлежащих обвинению».

ЕСПЧ признал российские власти ответственными за похищение и вероятную гибель родственников заявителей и за непроведение эффективного расследования этих преступлений.

За каждого похищенного европейский суд по правам человека присудил родственникам компенсацию морального вреда в размере 80 тысяч евро. Некоторым заявителям также присуждена компенсация материального вреда и судебных расходов и издержек.

ИСТОЧНИК KP.RU