С начала года на Северном Кавказе уничтожили 30 террористических ячеек

СЕГОДНЯ 14:33 2019-10-08T15:02:12+03:00

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С начала 2019 года силовики ликвидировали 30 террористических ячеек, а также предотвратили 15 преступлений, которые они планировали. Об этом гласит отчет, озвученный на заседании НАК и ФСБ.

В документе приводят данные для сравнения:

- Если в 2017 году не успели предотвратить 15 преступлений террористической направленности, в 2018 – шесть, то с начала текущего года – два.

Кроме силовых методов борьбы, сказано в отчете, сотрудники правоохранительных органов мониторят веб-сайты и ведут профилактические беседы.

ИСТОЧНИК KP.RU