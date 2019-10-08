С начала года на Северном Кавказе уничтожили 30 террористических ячеек
Правоохранительные органы предотвратили 15 преступлений террористической направленности
Изменить размер текста:
С начала 2019 года силовики ликвидировали 30 террористических ячеек, а также предотвратили 15 преступлений, которые они планировали. Об этом гласит отчет, озвученный на заседании НАК и ФСБ.
В документе приводят данные для сравнения:
- Если в 2017 году не успели предотвратить 15 преступлений террористической направленности, в 2018 – шесть, то с начала текущего года – два.
Кроме силовых методов борьбы, сказано в отчете, сотрудники правоохранительных органов мониторят веб-сайты и ведут профилактические беседы.
ИСТОЧНИК KP.RU