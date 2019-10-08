2019-10-08T14:56:55+03:00
Происшествия

В Махачкале цену кинотеатра занизили в 21 раз

Но сделка не состоялась из-за вмешательства Прокуратуры Дагестана
Варвара АНТОНОВА
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В Махачкале выявили очередной случай занижения цены на муниципальную землю. На этом участке стоит кинотеатр, передает пресс-служба Прокуратуры Дагестана.

По материалам дела, мэрия задешево отдала землю, площадь которого один гектара, под строительство кинотеатра. В 2013 году кадастровая стоимость участка составляла 20 миллионов рублей, но компания, владеющая землей, продала ее за 900 тысяч рублей. Администрация города считает, что им был нанесен ущерб.

Прокуратура добилась того, чтобы стороны добровольно отказались от сделки, и пытается вернуть землю мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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