Жестокая драка лошадей попала на видео в КЧР
Пара свирепых красавцев бросились кусать и бить друг друга [видео]
-Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Карачаево-Черкесии на одном из горных пастбищ схлестнулись в жестокой драке лошади. Видео за подписью "Видели когда-нибудь, как дерутся кони?" разместил очевидец в одном из местных сообществ в Instagram.
"Потасовка" завязывается во время выгула табуна. Пара красавцев, как следует из ролика, начинают впиваться зубами друг в друга и вставать на дыбы в попытке ударить соперника. Зрелищность происходящего оценили пользователи. Но знающие толк заявили:
- Это ещё цветочки!
Кровавая потасовка между лошадьми попала на видео.
ИСТОЧНИК KP.RU