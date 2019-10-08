2019-10-08T15:27:42+03:00
Дом. Семья

Жестокая драка лошадей попала на видео в КЧР

Пара свирепых красавцев бросились кусать и бить друг друга [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Карачаево-Черкесии на одном из горных пастбищ схлестнулись в жестокой драке лошади. Видео за подписью "Видели когда-нибудь, как дерутся кони?" разместил очевидец в одном из местных сообществ в Instagram.

"Потасовка" завязывается во время выгула табуна. Пара красавцев, как следует из ролика, начинают впиваться зубами друг в друга и вставать на дыбы в попытке ударить соперника. Зрелищность происходящего оценили пользователи. Но знающие толк заявили:

- Это ещё цветочки!

Кровавая потасовка между лошадьми попала на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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