23 млн рублей выручил руководитель ставропольской организации за чужое зерно

СЕГОДНЯ 16:32 2019-10-08T16:38:24+03:00

Его обвиняют в растрате

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Глава ООО «Автодизель-сервис» обвиняется в растрате миллионов организации, сообщает «Ставропольская правда» со ссылкой на региональную прокуратуру. Компания оказывала услуги по хранению сельхозпродукции на территории края. Мужчина растратил чужое зерно со склада, которое принадлежало двум организациям.

Ущерб потянул на 23 млн 261 тыс рублей. Материалы дела направлены в суд, мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU