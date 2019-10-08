2019-10-08T16:38:24+03:00
Происшествия

23 млн рублей выручил руководитель ставропольской организации за чужое зерно

Его обвиняют в растрате
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Глава ООО «Автодизель-сервис» обвиняется в растрате миллионов организации, сообщает «Ставропольская правда» со ссылкой на региональную прокуратуру. Компания оказывала услуги по хранению сельхозпродукции на территории края. Мужчина растратил чужое зерно со склада, которое принадлежало двум организациям.

Ущерб потянул на 23 млн 261 тыс рублей. Материалы дела направлены в суд, мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«У вас всё видно»: попавший на видео откровенный свадебный танец осудили в Дагестане
«Штрафстоянку» для коров организуют в Нефтекумске
Видео: парашюты чеченских цветов появились над американской Аризоной
Фонд Кадырова купил в Грозном двухкомнатную квартиру для молодой семьи
Минераловодским школьникам подарили картонные микроскопы
В Ставрополе женщина украла лекарство от диареи
В Дагестане после отравления водой с фекалиями провели иммунизацию детей
"Ты нам нужен": "Руки-Базуки" ждет молодежь из Чечни
Ставропольские танцоры взяли 27 наград Всероссийского турнира
Жестокая драка лошадей попала на видео в КЧР
Сколько литров алкоголя в год выпивает ставрополец, а сколько чеченец
Жителям спальных районов Ингушетии предложили по ночам отключать свет
На Ставрополье могут включить отопление раньше срока