Фонд Кадырова купил в Грозном двухкомнатную квартиру для молодой семьи
Общественный фонд имени Ахмата Кадырова купил в Грозном двухкомнатную квартиру для молодой семьи. Супруги Умар Исраилов и Хава Даудова воспитывают годовалого сына.
Глава семейства еще ребенком стал сиротой, родители умерли из-за тяжелой болезни.
Умар с Хавой поженились несколько лет назад, но из-за отсутствия собственного жилья молодые скитались по съемным квартирам. Об этой проблеме девушка рассказала Рамзану Кадырову во время инспекции строительных объектов в Октябрьском районе Грозного.
И вот в день рождения чеченской столицы молодая семья отметила свое новоселье. В двухкомнатной квартире есть вся необходимая мебель и бытовая техника.
ИСТОЧНИК KP.RU