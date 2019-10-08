Фонд Кадырова купил в Грозном двухкомнатную квартиру для молодой семьи

СЕГОДНЯ 16:58 2019-10-08T16:58:36+03:00

В двухкомнатной квартире есть вся необходимая мебель и бытовая техника

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Общественный фонд имени Ахмата Кадырова купил в Грозном двухкомнатную квартиру для молодой семьи. Супруги Умар Исраилов и Хава Даудова воспитывают годовалого сына.

Глава семейства еще ребенком стал сиротой, родители умерли из-за тяжелой болезни.

Умар с Хавой поженились несколько лет назад, но из-за отсутствия собственного жилья молодые скитались по съемным квартирам. Об этой проблеме девушка рассказала Рамзану Кадырову во время инспекции строительных объектов в Октябрьском районе Грозного.

И вот в день рождения чеченской столицы молодая семья отметила свое новоселье. В двухкомнатной квартире есть вся необходимая мебель и бытовая техника.

ИСТОЧНИК KP.RU