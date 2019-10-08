2019-10-08T17:06:46+03:00
Происшествия

«Штрафстоянку» для коров организуют в Нефтекумске

Животные будут на спецплощадках дожидаться хозяев
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Нефтекумске администрация решила бороться с прогулками коров по городу «штрафстоянками», пишет NewsTracker. Безнадзорный скот будут временно содержать на таких стоянках до прихода хозяина. А чтобы забрать животное, владелец должен заплатить за содержание его кормилиц. Администрация выберет подрядчика, который возьмет на себя обязательства по уходу за скотом и площадкой, где животные будут содержаться.

Власти надеются, что случаи незаконного выпаса сократятся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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