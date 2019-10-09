Обнародованы данные о смертности трудоспособного населения в СКФО

СЕГОДНЯ 09:23 2019-10-09T09:23:28+03:00

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По данным РАНХиГС и Института экономической политики имени Гайдара, в 2018 году в СКФО умерло меньше всего трудоспособного населения. Об этом заявляет Лента.ру.

Тогда как, например, в Чукотском автономном округе и Кемеровской области эти показатели зашкаливают. На Чукотке это 955 случаев на 100 тысяч трудоспособного населения. Для сравнения в Ингушетии это 142 случая на 100 тысяч населения, в Дагестане и Чечне 166 случаев. И хотя смертность в прошлом году увеличилась, исследователи полагают, что это связано с увеличением доли пожилых людей.

ИСТОЧНИК KP.RU