В Ставрополе 78-летний лихач на «Калине» врезался в «КАМАЗ»
Пострадал он и его супруга
Фото: УИГБДД по СК
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Водитель «Лады Калины» на улице Доваторцев в Ставрополе наехал на припаркованный «КАМАЗ». Вечером 8 октября невнимательный пожилой мужчина не заметил фуру, стоящую с правого края проезжей части. Помощь медиков понадобилась 78-летнему водителю и его 74-летней жене. Оказалось, что водитель постоянно нарушает правила и чаще всего — скоростной режима. Идет проверка, устанавливается степень вины участников ДТП, сообщили в УИГБДД по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU