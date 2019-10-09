В Ставрополе 78-летний лихач на «Калине» врезался в «КАМАЗ»

СЕГОДНЯ 09:48 2019-10-09T09:49:18+03:00

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Водитель «Лады Калины» на улице Доваторцев в Ставрополе наехал на припаркованный «КАМАЗ». Вечером 8 октября невнимательный пожилой мужчина не заметил фуру, стоящую с правого края проезжей части. Помощь медиков понадобилась 78-летнему водителю и его 74-летней жене. Оказалось, что водитель постоянно нарушает правила и чаще всего — скоростной режима. Идет проверка, устанавливается степень вины участников ДТП, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU