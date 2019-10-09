Видео: Силовики публично отчитали двух жителей Чечни за сообщения в соцсетях

СЕГОДНЯ 09:58 2019-10-09T09:58:36+03:00

Нашлись и те, кого возмутила реакция силовиков на сообщения в соцсетях

Изменить размер текста: A A

Ролик под названием «Задержаны за распространение сплетен» появилось накануне в Instagram-паблике «Чечня лайф». В минутном видео показаны двое парней, которых отчитывает сидящий за столом старший лейтенант полиции.

Поводом для «разъяснительной беседы» стали ложные сообщения в соцсетях о похищении ребенка в селе Курчалое. Такая новость вызвала панику не только у местных жителей, но и правоохранителей.

Проведенная проверка показала, что эта информация не соответствует действительности. Распространивших эту новость мужчин нашли и доставили в отдел полиции.

Силовики публично отчитали двух жителей Чечни за сообщения в соцсетях.

Публикация в Instagram набрала больше 23,6 тысячи просмотров, под ней опубликовано 94 комментария. Часть пользователей, оставивших комментарии осудили распространение сплетен.

— Надоели эти сплетники. Хуже женщин распространяют сплетни. Так и подумала, что это ложь, когда получила голосовое.

—За сплетни пустые нужно было придумать новый закон и сажать на год.

Нашлись и те, кого возмутила реакция силовиков на сообщения в соцсетях.

— МВД лделать нечего, по всей РФ хулиганство, воровство, коррупция, домашнее насилие, а они сидят тут разбираются со сплетниками.

ИСТОЧНИК KP.RU