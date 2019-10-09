В Ставрополе три человека пострадали в столкновении двух машин

СЕГОДНЯ 10:00 2019-10-09T10:01:31+03:00

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Двое детей и один взрослый травмированы в аварии, произошедшей в Ставрополе на проспекте Кулакова 8 октября. Водитель «Лады Гранты» столкнулся с едущим впереди «Фордом Фьюжн», не выдержав дистанции. Шею и голову травмировали три пассажира «Гранты», в том числе двое детей. 27-летний водитель «Гранты» привлечен к ответственности за неправильную перевозку 5-летней девочки. Идет проверка по ДТП, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU