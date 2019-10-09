Дело обманутых на миллионы дольщиков в Ставрополе передано в суд

СЕГОДНЯ 10:44 2019-10-09T10:48:35+03:00

Директор «АртСтройТехно» ответит за обман дольщиков в суде

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В Ставрополе дело о многомиллионном хищении денег дольщиков передано в суд.

Учредитель и директор ООО «АртСтройТехно» вместе со своим знакомым обвиняется в мошенничестве. Следствию известно о 13 случаях мошенничества и о 18 — покушений на мошенничество.

Организация с марта 2014 по сентябрь 2015 года заключила договоры с дольщиками для строительства многоэтажки.

Но обязательства так и не выполнила, строительство даже не было начато. Пострадал 31 дольщик. Людей обманули на сумму больше 22 млн рублей.

Расследование уголовного дела завершено, оно передано в суд. А по другим фактам мошенничества ООО «АртСтройТехно» при строительстве многоквартирных домов расследование уголовного дела еще продолжается, сообщили в СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU