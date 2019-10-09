Пожарные Чечни догнали и потушили горящую легковушку

СЕГОДНЯ 10:58 2019-10-09T10:58:15+03:00

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Накануне на федеральной автодороге "Р-217" чеченским пожарным пришлось догонять горящую машину, потому что ехавший за рулем водитель даже не догадывался о большой опасности. Спасатели дежурили на мобильном посту на окраине поселка Ойсхара Гудермесского района, когда увидели возгорание в задней части кузова под днищем.

- Сотрудники МЧС на аварийно-спасательном автомобиле догнали легковушку и всевозможными сигналами заставили остановиться ничего не подозревавшего водителя. Люди из машины были в спешном порядке эвакуированы, а пожар потушен с помощью порошкового огнетушителя, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе ГУ МЧС ЧР. - Благодаря своевременным и оперативным действиям пожарных удалось не только спасти жизнь водителю и пассажирам, но и сам автомобиль: от огня пострадали только пластмассовые элементы тюнинга.

ИСТОЧНИК KP.RU