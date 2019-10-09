12 человек «кинул» на деньги изготовитель надгробий в Буденновске

СЕГОДНЯ 11:28 2019-10-09T11:28:39+03:00

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Руководитель организации по изготовлению надгробных памятников «кинул» на деньги 6 человек в Буденновске. Он договорился с ними на словах, люди передали задатки, но памятники не были изготовлены и деньги не вернулись. Выяснилась причастность мужчине еще к 6 преступлениям. Общая сумма ущерба составила больше 270 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю. Возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU