12 человек «кинул» на деньги изготовитель надгробий в Буденновске
Ущерб потянул на 270 тысяч рублей
Изменить размер текста:
Руководитель организации по изготовлению надгробных памятников «кинул» на деньги 6 человек в Буденновске. Он договорился с ними на словах, люди передали задатки, но памятники не были изготовлены и деньги не вернулись. Выяснилась причастность мужчине еще к 6 преступлениям. Общая сумма ущерба составила больше 270 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю. Возбуждены уголовные дела.
ИСТОЧНИК KP.RU