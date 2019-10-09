Хороший сын - плохой чиновник: в Дагестане начальник платил неработающей матери сотни тысяч
Исполняющий обязанности директора Комплексного центра социального обеспечения населения в Ботлихском районе Дагестана поймали на семейном неравнодушии. Мужчина начислил зарплатой около 1,2 миллионов рублей своей матери и жене, передают в правоохранительных органах.
Женщины числились в организации, но фактически там не работали и даже туда не приходили.
Липовое трудоустройство организовал сам начальник, подложив фальшивые документы бухгалтеру, которого он контролировал. В итоге с апреля 2017 по май 2018 года женщины получили 1,2 миллионов рублей: мать - 770- тысяч рублей, а жена - 410 тысяч рублей.
Мужчине грозит уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU