Хороший сын - плохой чиновник: в Дагестане начальник платил неработающей матери сотни тысяч

СЕГОДНЯ 11:52 2019-10-09T11:53:08+03:00

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Исполняющий обязанности директора Комплексного центра социального обеспечения населения в Ботлихском районе Дагестана поймали на семейном неравнодушии. Мужчина начислил зарплатой около 1,2 миллионов рублей своей матери и жене, передают в правоохранительных органах.

Женщины числились в организации, но фактически там не работали и даже туда не приходили.

Липовое трудоустройство организовал сам начальник, подложив фальшивые документы бухгалтеру, которого он контролировал. В итоге с апреля 2017 по май 2018 года женщины получили 1,2 миллионов рублей: мать - 770- тысяч рублей, а жена - 410 тысяч рублей.

Мужчине грозит уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU