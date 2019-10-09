2019-10-09T12:27:39+03:00
Происшествия

«Не пей из-под крана!»: Больше 100 дагестанских детей отравлены водой с фекалиями

Причину вспышки инфекции выясняет Роспотребнадзор
Ольга ОСТРОВСКАЯ
Поделиться:
Жителям запретили пить водопроводную воду — её отравили специфические бактерииЖителям запретили пить водопроводную воду — её отравили специфические бактерииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Минздрав Дагестана прокомментировал массовое отравление детей в селе Новый Викри: оказалось, что из-за инфецированной фекалиями воды отравились 104 ребёнка. К счастью, у большинства диагностирована самая лёгкая форма кишечной инфекции, и им не потребовалась даже госпитазизация.

— В период с 22 сентября по 8 октября 2019 года в было зарегистрировано 26 случаев острых кишечных инфекций. В числе заболевших 25 детей. Все заболевшие в лёгкой и среднетяжёлой форме. Однако в настоящее время препараты получают 104 ребёнка, у которых были замечены опасные симптомы, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе регионального минздрава.

Вспышку инфекции проанализировали специалисты Роспотребназдора. В пробах воды были обнаружены специфические бактерии. Эксперты были вынуждены сделать вывод, что обычная водопроводная вода заражена из-за попадания в неё фекалий.

После этого жителям запретили пить воду из-под крана. Её привозят на машинах. Тем временем специалисты работают с водопроводом, чтобы найти и устранить повреждения, которые могли привести к попаданию отравы в водопровод.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Пока не родила": финансистку ИГ* отпустили с допроса ФСБ в Кабардино-Балкарии
После поездки в Германию экс-мэр крупнейшего города Ингушетии попал в реанимацию
«Ничего особенного там нет»: В Ингушетии прокомментировали видео с избитой отцом до полусмерти семилетней девочкой
До конца недели на Ставрополье потеплеет
Главврача в Дагестане поймали на миллионной взятке
Иногородние турагенства убеждали возить людей в Ставрополь
На штрафстоянке для коров в Махачкале избили сторожа
Появилось видео задержания "благотворителей", финансировавших ИГ*
Хороший сын - плохой чиновник: в Дагестане начальник платил неработающей матери сотни тысяч
12 человек «кинул» на деньги изготовитель надгробий в Буденновске
Ставрополец убаюкал знакомую и кутил за счет ее карточки всю ночь
Полицейские просят помочь поймать сбежавшего шизофренника из Дагестана
На съемки комедии с Ходченковой зовут жителей Кисловодска
На Ставрополье вор не добрался до отсека сейфа с деньгами, так как напился
Семью арестованного журналиста из Дагестана допрашивают следователи
Пожарные Чечни догнали и потушили горящую легковушку
ФСБ накрыла ячейку пособников террористов, насчитывавшую больше 100 человек
Дело обманутых на миллионы дольщиков в Ставрополе передано в суд
В Невинномысске на мать с детьми напал мужчина
Пьяный водитель устроил «Форсаж» в Невинномысске
В Ставрополе три человека пострадали в столкновении двух машин
Видео: Силовики публично отчитали двух жителей Чечни за сообщения в соцсетях
В Ставрополе 78-летний лихач на «Калине» врезался в «КАМАЗ»