«Не пей из-под крана!»: Больше 100 дагестанских детей отравлены водой с фекалиями

СЕГОДНЯ 12:26 2019-10-09T12:27:39+03:00

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Минздрав Дагестана прокомментировал массовое отравление детей в селе Новый Викри: оказалось, что из-за инфецированной фекалиями воды отравились 104 ребёнка. К счастью, у большинства диагностирована самая лёгкая форма кишечной инфекции, и им не потребовалась даже госпитазизация.

— В период с 22 сентября по 8 октября 2019 года в было зарегистрировано 26 случаев острых кишечных инфекций. В числе заболевших 25 детей. Все заболевшие в лёгкой и среднетяжёлой форме. Однако в настоящее время препараты получают 104 ребёнка, у которых были замечены опасные симптомы, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе регионального минздрава.

Вспышку инфекции проанализировали специалисты Роспотребназдора. В пробах воды были обнаружены специфические бактерии. Эксперты были вынуждены сделать вывод, что обычная водопроводная вода заражена из-за попадания в неё фекалий.

После этого жителям запретили пить воду из-под крана. Её привозят на машинах. Тем временем специалисты работают с водопроводом, чтобы найти и устранить повреждения, которые могли привести к попаданию отравы в водопровод.

ИСТОЧНИК KP.RU