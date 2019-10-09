После поездки в Германию экс-мэр крупнейшего города Ингушетии попал в реанимацию
55-летний Алихан Тумгоев находится в тяжелом состоянии
Фото: соцсети
Изменить размер текста:
Экс-глава Назрани - крупнейшего города Ингушетии, после поездки в Германию, где ему провели операцию по удалению опухоли, попал в реанимацию республиканской больницы.
Самочувствие 55-летнего Алихана Тумгоева резко ухудшилось в ночь на среду, 9 октября. Сейчас его состояние оценивают как тяжелое.
Об этом сообщили в администрации Назрани. Напомним, что в отставку Тумгоев ушел в связи с истечением срока полномочий. И сейчас должность главы занимает Урусхан Евлоев.
ИСТОЧНИК KP.RU