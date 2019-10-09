После поездки в Германию экс-мэр крупнейшего города Ингушетии попал в реанимацию

СЕГОДНЯ 13:34 2019-10-09T13:35:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Экс-глава Назрани - крупнейшего города Ингушетии, после поездки в Германию, где ему провели операцию по удалению опухоли, попал в реанимацию республиканской больницы.

Самочувствие 55-летнего Алихана Тумгоева резко ухудшилось в ночь на среду, 9 октября. Сейчас его состояние оценивают как тяжелое.

Об этом сообщили в администрации Назрани. Напомним, что в отставку Тумгоев ушел в связи с истечением срока полномочий. И сейчас должность главы занимает Урусхан Евлоев.

ИСТОЧНИК KP.RU