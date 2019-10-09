«Искал секрет успеха, но меня осенило»: Бизнесмен рассказал, как сделал состояние на лотереях
Супружеская пара из Ставрополя - бизнесмен Владимир и медик Светлана - нашли ключ, который помогает им выигрывать почти в каждой лотереи. Своим секретом они поделились после очередной победы.
- Я периодически выигрывал в лотерею небольшие суммы. Старался найти победную комбинацию и разгадать секрет успеха, - признался Владимир.
Мужчина вставлял числа с точки зрения науки, пытался находить закономерности и читал соответствующую литературу. Но он все никак не мог понять разгадку всемирной тайны.
- Судьба может преподнести подарок в любой момент. Дело в случайности, в них нет закономерностей. И счастливый билет я просто выбрал случайно, потому что понравились цифры - цитирует победителя пресс-служба "Столото".
На этот раз Владимир выиграли больше 500 тысяч рублей в "Гослото "4 из 2". На вырученные деньги супруги купят машину, на которой отправятся в путешествие.
ИСТОЧНИК KP.RU
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