Неподкупный пристав на Ставрополье устоял перед взяткой в несколько квартир
Общая стоимость недвижимости потянула на 4,5 млн рублей
Фото: кадр из телесериала «Наша Russia»
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На Ставрополье неподкупный судебный пристав отказался от взятки в виде нескольких квартир общей стоимостью 4,5 млн рублей. В Кисловодске суд постановил снести самовольно построенный объект , а пристав должен был проследить за исполнением решения. Виновник попытался откупиться взяткой в размере нескольких квартир. Но это не сработало, мужчину задержали полицейские на «горячем». За дачу взятки возбуждено уголовное дело, сообщили в УФССП по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU