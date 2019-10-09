2019-10-09T15:39:36+03:00
Происшествия

Неподкупный пристав на Ставрополье устоял перед взяткой в несколько квартир

Общая стоимость недвижимости потянула на 4,5 млн рублей
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: кадр из телесериала «Наша Russia»Фото: кадр из телесериала «Наша Russia»
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На Ставрополье неподкупный судебный пристав отказался от взятки в виде нескольких квартир общей стоимостью 4,5 млн рублей. В Кисловодске суд постановил снести самовольно построенный объект , а пристав должен был проследить за исполнением решения. Виновник попытался откупиться взяткой в размере нескольких квартир. Но это не сработало, мужчину задержали полицейские на «горячем». За дачу взятки возбуждено уголовное дело, сообщили в УФССП по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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