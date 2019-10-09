Сувениром Ставрополья признали керамическое яйцо

СЕГОДНЯ 16:36 2019-10-09T16:36:52+03:00

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Подведены итоги конкурса «Сувенир Ставрополья», который планируют проводить каждый год, пишет Победа 26. Об этом объявили во время награждения победителей в Ставропольском литературном центре. Из 350 конкурсных заявок жюри отобрало в финал 65.

В итоге лучшим гастрономическим сувениром стал подарочный мясной набор. Брендом края признали Кисловодский фарфор, сувениром Ставрополья посчитали керамическое яйцо. А непревзойденной идеей сувенира стали настольные органайзеры в форме слона.

«Золотым» финалистам вручили сертификаты номиналом 100 тыс рублей, за «серебро» и «бронзу» - по 50 и 25 тыс рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU