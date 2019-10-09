Новая канатная дорога появится на горнолыжном курорте «Ведучи» в Чечне
Также планируют создать условия для передвижения людей с инвалидностью
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Проект новой канатной дороги на всесезонном курорте «Ведучи» в Чечне протяженностью более двух километров получил одобрение Главгосэкспертизы.
Также по проекту планируют возвести верхнюю и нижнюю станции канатной дороги, резервуары противопожарного запаса воды, насосные станции, локальные очистные сооружения и трансформаторные подстанции.
Кроме того, должны быть созданы условия для передвижения людей с ограниченными физическими возможностями.
ИСТОЧНИК KP.RU