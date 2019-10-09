Новая канатная дорога появится на горнолыжном курорте «Ведучи» в Чечне

СЕГОДНЯ 16:55 2019-10-09T16:55:59+03:00

Также планируют создать условия для передвижения людей с инвалидностью

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Проект новой канатной дороги на всесезонном курорте «Ведучи» в Чечне протяженностью более двух километров получил одобрение Главгосэкспертизы.

Также по проекту планируют возвести верхнюю и нижнюю станции канатной дороги, резервуары противопожарного запаса воды, насосные станции, локальные очистные сооружения и трансформаторные подстанции.

Кроме того, должны быть созданы условия для передвижения людей с ограниченными физическими возможностями.

ИСТОЧНИК KP.RU