2019-10-09T16:55:59+03:00
Общество

Новая канатная дорога появится на горнолыжном курорте «Ведучи» в Чечне

Также планируют создать условия для передвижения людей с инвалидностью
Ася АСРЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Проект новой канатной дороги на всесезонном курорте «Ведучи» в Чечне протяженностью более двух километров получил одобрение Главгосэкспертизы.

Также по проекту планируют возвести верхнюю и нижнюю станции канатной дороги, резервуары противопожарного запаса воды, насосные станции, локальные очистные сооружения и трансформаторные подстанции.

Кроме того, должны быть созданы условия для передвижения людей с ограниченными физическими возможностями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дмитрий Медведев дал высокую оценку развитию сельского хозяйства Северной Осетии
ДТП с "ЗиЛом" в Дагестане унесло 3 жизни
За упавший на мальчика шкаф в Ставрополе приговорили директора магазина
Генпрокуратуру не устроила подготовка к отопительному сезону Ростехнадзора в СКФО
Рашид Темрезов представил экспозицию Карачаево-Черкесии на «Золотой осени-2019»
Сувениром Ставрополья признали керамическое яйцо
Неподкупный пристав на Ставрополье устоял перед взяткой в несколько квартир
Министр ЖКХ Ставрополья застрял в лифте
«Искал секрет успеха, но меня осенило»: Бизнесмен рассказал, как сделал состояние на лотереях
Сообщница террористов начала рожать прямо на допросе в ФСБ
После поездки в Германию экс-мэр крупнейшего города Ингушетии попал в реанимацию
«Ничего особенного там нет»: В Ингушетии прокомментировали видео с избитой отцом до полусмерти семилетней девочкой
До конца недели на Ставрополье потеплеет