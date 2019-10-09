Генпрокуратуру не устроила подготовка к отопительному сезону Ростехнадзора в СКФО

СЕГОДНЯ 17:09 2019-10-09T17:09:53+03:00

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Генпрокуратура в СКФО выявила нарушения в работе Ростехнадзора в части контрольных и разрешительных полномочий.

За 2018 год и первое полугодие 2019 в СКФО допущено больше тысячи нарушений в эксплуатации опасных производственных объектов, произошло 14 аварий.

На территории округа работают заправки без лицензии на деятельность.

Не удовлетворила прокуратуру и работа с органами местного самоуправления при подготовке к отопительному сезону. В период с 2018 по 2019 произошло 20 аварий, из-за которых больше 19 тысяч человек остались без тепла.

Выявлены нарушения закона об административных нарушениях и нарушения прав бизнесменов.

Ростехнадзору внесено представление с требованием устранить нарушения. Результаты контролирует Генпрокуратура в СКФО.

ИСТОЧНИК KP.RU