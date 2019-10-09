2019-10-09T17:09:53+03:00
Происшествия

Генпрокуратуру не устроила подготовка к отопительному сезону Ростехнадзора в СКФО

В прошлый отопительный сезон произошло 20 аварий
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Генпрокуратура в СКФО выявила нарушения в работе Ростехнадзора в части контрольных и разрешительных полномочий.

За 2018 год и первое полугодие 2019 в СКФО допущено больше тысячи нарушений в эксплуатации опасных производственных объектов, произошло 14 аварий.

На территории округа работают заправки без лицензии на деятельность.

Не удовлетворила прокуратуру и работа с органами местного самоуправления при подготовке к отопительному сезону. В период с 2018 по 2019 произошло 20 аварий, из-за которых больше 19 тысяч человек остались без тепла.

Выявлены нарушения закона об административных нарушениях и нарушения прав бизнесменов.

Ростехнадзору внесено представление с требованием устранить нарушения. Результаты контролирует Генпрокуратура в СКФО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дмитрий Медведев дал высокую оценку развитию сельского хозяйства Северной Осетии
ДТП с "ЗиЛом" в Дагестане унесло 3 жизни
За упавший на мальчика шкаф в Ставрополе приговорили директора магазина
Новая канатная дорога появится на горнолыжном курорте «Ведучи» в Чечне
Рашид Темрезов представил экспозицию Карачаево-Черкесии на «Золотой осени-2019»
Сувениром Ставрополья признали керамическое яйцо
Неподкупный пристав на Ставрополье устоял перед взяткой в несколько квартир
Министр ЖКХ Ставрополья застрял в лифте
«Искал секрет успеха, но меня осенило»: Бизнесмен рассказал, как сделал состояние на лотереях
Сообщница террористов начала рожать прямо на допросе в ФСБ
После поездки в Германию экс-мэр крупнейшего города Ингушетии попал в реанимацию
«Ничего особенного там нет»: В Ингушетии прокомментировали видео с избитой отцом до полусмерти семилетней девочкой
До конца недели на Ставрополье потеплеет