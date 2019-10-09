2019-10-09T17:54:05+03:00
Происшествия

За упавший на мальчика шкаф в Ставрополе приговорили директора магазина

Трехлетний ребенок впал в кому
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ставрополе суд вынес приговор директору мебельного магазина за падение шкафа на ребенка, пишет NewsTracker со ссылкой на Промышленный районный суд.

Трагедия произошла в 2016 году в магазине «Мебель Молл СБС». Большой платяной шкаф, выставленный как образец, рухнул на трехлетнего ребенка.

Мальчик впал в кому. Он получил черепно-мозговую травму.

На директора, которая не обеспечила безопасность, завели уголовное дело. Суд приговорил женщину к 2 годам и 6 месяцам заключения условно и штрафу 750 тысяч рублей в пользу ребенка и 500 тысяч рублей — в пользу родителей.

Еще 93 тысячи она должна выплатить за имущественный вред.

Решение суда не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дмитрий Медведев дал высокую оценку развитию сельского хозяйства Северной Осетии
ДТП с "ЗиЛом" в Дагестане унесло 3 жизни
Генпрокуратуру не устроила подготовка к отопительному сезону Ростехнадзора в СКФО
Новая канатная дорога появится на горнолыжном курорте «Ведучи» в Чечне
Рашид Темрезов представил экспозицию Карачаево-Черкесии на «Золотой осени-2019»
Сувениром Ставрополья признали керамическое яйцо
Неподкупный пристав на Ставрополье устоял перед взяткой в несколько квартир
Министр ЖКХ Ставрополья застрял в лифте
«Искал секрет успеха, но меня осенило»: Бизнесмен рассказал, как сделал состояние на лотереях
Сообщница террористов начала рожать прямо на допросе в ФСБ
После поездки в Германию экс-мэр крупнейшего города Ингушетии попал в реанимацию
«Ничего особенного там нет»: В Ингушетии прокомментировали видео с избитой отцом до полусмерти семилетней девочкой
До конца недели на Ставрополье потеплеет