За упавший на мальчика шкаф в Ставрополе приговорили директора магазина

СЕГОДНЯ 17:54 2019-10-09T17:54:05+03:00

Трехлетний ребенок впал в кому

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В Ставрополе суд вынес приговор директору мебельного магазина за падение шкафа на ребенка, пишет NewsTracker со ссылкой на Промышленный районный суд.

Трагедия произошла в 2016 году в магазине «Мебель Молл СБС». Большой платяной шкаф, выставленный как образец, рухнул на трехлетнего ребенка.

Мальчик впал в кому. Он получил черепно-мозговую травму.

На директора, которая не обеспечила безопасность, завели уголовное дело. Суд приговорил женщину к 2 годам и 6 месяцам заключения условно и штрафу 750 тысяч рублей в пользу ребенка и 500 тысяч рублей — в пользу родителей.

Еще 93 тысячи она должна выплатить за имущественный вред.

Решение суда не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU