За упавший на мальчика шкаф в Ставрополе приговорили директора магазина
В Ставрополе суд вынес приговор директору мебельного магазина за падение шкафа на ребенка, пишет NewsTracker со ссылкой на Промышленный районный суд.
Трагедия произошла в 2016 году в магазине «Мебель Молл СБС». Большой платяной шкаф, выставленный как образец, рухнул на трехлетнего ребенка.
Мальчик впал в кому. Он получил черепно-мозговую травму.
На директора, которая не обеспечила безопасность, завели уголовное дело. Суд приговорил женщину к 2 годам и 6 месяцам заключения условно и штрафу 750 тысяч рублей в пользу ребенка и 500 тысяч рублей — в пользу родителей.
Еще 93 тысячи она должна выплатить за имущественный вред.
Решение суда не вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU