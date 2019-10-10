В 5 районах Ставрополья не умерло ни одного младенца до года

СЕГОДНЯ 10:39 2019-10-10T10:39:34+03:00

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В ставропольском ЗАГСе сообщили о снижении смертности в 2019 году. Зарегистрировано почти 24 тысячи актов о смерти, это меньше прошлогоднего результата за тот же период на 1,5%.

Меньше умирают в 22 территориях края, в том числе в городах: Железноводск, Лермонтов, Невинномысск, Пятигорск и Ставрополь.

И на 20% сократилось количество записей о смертях детей до 1 года. Ни одного такого случая не отмечено в Лермонтове, Изобильненском, Новоалександровском, Советском, Степновском и Туркменском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU