На Ставрополье мужчины украли 28 литров ядохимикатов
В Новоселицком районе с сельхозпредприятия украли ядохимикаты. С крыши сорвали листы шифера и через дыру приникла на склад, откуда прихватили 28 литров ядохимикатов для обработки зерновых культур.
Стоимость химикатов превысила 200 тыс рублей. Сотрудники полиции установили двух подозреваемых, которые до этого имели проблемы с законом. Мужчины свою причастность к преступлению отрицать не стали. Установлены свидетели и скупщик ядохимикатов. Часть похищенного изъята и будет возвращена владельцу.
Возбуждено уголовного дело о краже. Идет расследование, сообщили в УИГБДД по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU