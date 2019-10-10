На Ставрополье мужчины украли 28 литров ядохимикатов

СЕГОДНЯ 11:03 2019-10-10T11:04:25+03:00

Они проникли на склад через крышу

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В Новоселицком районе с сельхозпредприятия украли ядохимикаты. С крыши сорвали листы шифера и через дыру приникла на склад, откуда прихватили 28 литров ядохимикатов для обработки зерновых культур.

Стоимость химикатов превысила 200 тыс рублей. Сотрудники полиции установили двух подозреваемых, которые до этого имели проблемы с законом. Мужчины свою причастность к преступлению отрицать не стали. Установлены свидетели и скупщик ядохимикатов. Часть похищенного изъята и будет возвращена владельцу.

Возбуждено уголовного дело о краже. Идет расследование, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU