2019-10-10T11:13:25+03:00
Общество

В Ингушетии шесть молодых семей получат средства для покупки жилья

Семья считается молодой, если возраст каждого из супругов не превышает 35 лет
Ася АСРЯН
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Шесть молодых семей в Ингушетии в этом году получат финансовую поддержку для покупки жилья. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского министерства строительства.

Счастливчиками стали 4 семьи из Назрановского района, дна семья из Сунжи и одна семья из Сунженского района.

«Мы уже выделили муниципалитетам 5 миллионов рублей, каждая из 6 семей получит софинансирование от властей — часть средств дает государство, сумма зависит от количества членов семьи, другую часть добавляет семья. Это хорошая возможность для молодых семей, которым зачастую приходится снимать жилье», — добавили в ведомстве.

Там же и уточнили, что под молодой семьей в нашей стране понимается семья, состоящая в первом зарегистрированном браке, в котором возраст каждого из супругов не превышает 35 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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