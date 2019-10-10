Драку пассажиров в ставропольской маршрутке сняли на видео
На мужчину с гипсом набросился молодой человек
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В Ставрополе мужчины, находящиеся в передней части микроавтобуса, устроили драку на глазах у полного салона маршрутки. Очевидцы утверждают, что инцидент произошел на Карла Маркса 9 октября. Завязалась драка между молодым человеком и мужчиной в возрасте, у которого на ноге заметен гипс. Травмированный собирался выйти из салона, но оппонент начал избивать его прямо на сидении.
Разнимать дерущихся никто не спешил.
Мужчины дерутся в салоне маршрутки в Ставрополе.
ИСТОЧНИК KP.RU