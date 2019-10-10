Драку пассажиров в ставропольской маршрутке сняли на видео

СЕГОДНЯ 11:37 2019-10-10T11:37:14+03:00

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В Ставрополе мужчины, находящиеся в передней части микроавтобуса, устроили драку на глазах у полного салона маршрутки. Очевидцы утверждают, что инцидент произошел на Карла Маркса 9 октября. Завязалась драка между молодым человеком и мужчиной в возрасте, у которого на ноге заметен гипс. Травмированный собирался выйти из салона, но оппонент начал избивать его прямо на сидении.

Разнимать дерущихся никто не спешил.

Мужчины дерутся в салоне маршрутки в Ставрополе.

ИСТОЧНИК KP.RU