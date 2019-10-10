Подешевел пустырник, подорожал валидол: как изменились цены на Ставрополье

СЕГОДНЯ 11:58 2019-10-10T12:01:21+03:00

В Северо-Кавказстате рассказали о динамике цен с августа по сентябрь 2019 года

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Среди мясных продуктов дороже на 3,1% стала баранина, а рыба на 3,6%, кроме сельди, цены на которую снизились. Подешевели на 2,6% и куры.

Пиво зарубежных марок стало купить проще, чего не скажешь про игристое вино.

Из одежды на 6,4% подняли цены на теплую обувь и сделали скидку на летние туфли, сандалеты и босоножки.

Что касается лекарств, цены снизились на пустырник, Гипотиазид, Ренни, Аллохол, Винпоцетин, а возросли на Анальгин, Корвалол, Валидол и Но-шпу.

«Теплые» электротовары и бытовая техника ( потолочный светильник, микроволновая печь и утюг) стали недоступнее, в отличие от двухкамерного холодильника.

В сфере услуг свои изменения. Ожидаемо подорожало образования на 10,2% в высших учебных заведениях. Плюс комната в общежитии теперь обойдется на 5,3 % дороже. Повысили цены за обучение и автошколы.

Зато уехать в отпуск на поезде или на самолете в отдельные страны в сентябре стало выгоднее, чем летом.

ИСТОЧНИК KP.RU