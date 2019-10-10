2019-10-10T12:21:19+03:00
Происшествия

Руководитель фирмы в Ставрополе не заплатил 5 млн рублей налоговой

В помещениях организации прошли обыски
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Ставрополе против руководителя ООО «СВ-Сервис» возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. Следствие полагает, что с июля 2016 года по декабрь 2018 подозреваемый предоставлял в ФНС декларации с ложными сведениями, чтобы не платить налог на добавленную стоимость. Сумма долга превысила 5 млн рублей. В помещениях фирмы проведены обыски и выемка документов. Идет расследование, сообщили в СУ СКР по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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