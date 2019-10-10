2019-10-10T13:28:56+03:00
Общество

Главным прокурором Северной Осетии может стать бывший зампрокурора Пензенской области

Депутаты уже одобрили кандидатуру Александра Морозова, последнее слово за Владимиром Путиным
Евгения СОКОРЕВА
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Бывший первый заместитель прокурора Пензенской области Александр Морозов решением депутатов Парламента Северной Осетии может возглавить надзорное ведомство республики. В пресс-службе Генпрокуратуры по СКФО рассказали, что Морозова предложил на должность главного прокурора Северной Осетии Генпрокурор России Юрий Чайка. И народные избранники единогласно этот выбор поддержали. Но последнее слово о назначении за президентом России Владимиром Путиным.

Известно, что Александр Анатольевич родился в 1975 году и выпустился из Ульяновского государственного университета как юрист. Карьеру начинал с помощника прокурора Засвияжского района Ульяновска и дослужился до первого заместителя прокурора Пензенской области. Морозова награждали нагрудными знаками "За безупречную службу" и "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации".

ИСТОЧНИК KP.RU

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