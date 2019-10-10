На улице Буденновска нашли тело мужчины

СЕГОДНЯ 15:05 2019-10-10T15:05:30+03:00

32-летний молодой человек, судя по всему, упал с высоты

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В одном из микрорайонов города Буденновска был обнаружен мертвый 32-летний мужчина. Следователи начали проверку.

Установлено, что молодой человек 6 октября пришел в гости к приятелям в общежитие. В одной из комнат на пятом этаже молодые люди выпивали. А утром на следующий день тело с травмами, которые свидетельствуют о падении с высоты, обнаружили прохожие на улице.

После установления всех обстоятельств произошедшего будет принято процессуальное решение, сообщили в СУ СКР по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU