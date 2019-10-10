На улице Буденновска нашли тело мужчины
32-летний молодой человек, судя по всему, упал с высоты
Фото: СУ СКР по СК
Изменить размер текста:
В одном из микрорайонов города Буденновска был обнаружен мертвый 32-летний мужчина. Следователи начали проверку.
Установлено, что молодой человек 6 октября пришел в гости к приятелям в общежитие. В одной из комнат на пятом этаже молодые люди выпивали. А утром на следующий день тело с травмами, которые свидетельствуют о падении с высоты, обнаружили прохожие на улице.
После установления всех обстоятельств произошедшего будет принято процессуальное решение, сообщили в СУ СКР по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU