2019-10-10T15:21:11+03:00
Общество

В Чечне посоветовали не сочинять сказки об отравлении Кадырова

Также там выразили сожаление, что люди «покупаются на подобные сплетни»
Ася АСРЯН
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Помощник главы Чечни по СМИ Ахмед Дудаев посоветовал авторам слухов о покушении на главу республики отказаться от сочинения подобных теорий.

Так он прокомментировал сообщение одного из Telegram-каналов о том, что в Чечне якобы раскрыли заговор против Кадырова, участники которого пытались его отравить.

— Люди, Кадыров обычный человек, который может заболеть, получить ушиб, схватить грипп и т.п. Это обычное, не выходящее из ряда вон, событие. Хватит уже шить белыми нитками теорию о покушении и отравлении, не имеющую под собой ни основания, ни доказательств. Если кто и болен в этой ситуации, то только авторы таких слухов. Займитесь более важными социальными проблемами, — написал Дудаев в соцсети.

Он также выразил сожаление, что некоторая часть аудитории «покупается на подобные сказки».

— Жаль, что далекая от медийной грамотности аудитория покупается на подобные сказки, и, подписавшись, продолжает получать все новые и новые фейки. А авторы ограничены в своих фантазиях только тем, чтобы придумать что-то про Главу Чечни, не более. Ни одна из подобных теорий не имеет под собой ни основания, ни доказательств. Все построено на голой фантазии желтых пабликов, — добавил он.

Напомним, ранее начальник полиции Чечни Апти Алаудинов и глава Урус-Мартановского района республики Валид Абдурешидов заявили, что не предавали Кадырова и поклялись ему в верности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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