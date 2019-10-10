В Чечне посоветовали не сочинять сказки об отравлении Кадырова
Помощник главы Чечни по СМИ Ахмед Дудаев посоветовал авторам слухов о покушении на главу республики отказаться от сочинения подобных теорий.
Так он прокомментировал сообщение одного из Telegram-каналов о том, что в Чечне якобы раскрыли заговор против Кадырова, участники которого пытались его отравить.
— Люди, Кадыров обычный человек, который может заболеть, получить ушиб, схватить грипп и т.п. Это обычное, не выходящее из ряда вон, событие. Хватит уже шить белыми нитками теорию о покушении и отравлении, не имеющую под собой ни основания, ни доказательств. Если кто и болен в этой ситуации, то только авторы таких слухов. Займитесь более важными социальными проблемами, — написал Дудаев в соцсети.
Он также выразил сожаление, что некоторая часть аудитории «покупается на подобные сказки».
— Жаль, что далекая от медийной грамотности аудитория покупается на подобные сказки, и, подписавшись, продолжает получать все новые и новые фейки. А авторы ограничены в своих фантазиях только тем, чтобы придумать что-то про Главу Чечни, не более. Ни одна из подобных теорий не имеет под собой ни основания, ни доказательств. Все построено на голой фантазии желтых пабликов, — добавил он.
Напомним, ранее начальник полиции Чечни Апти Алаудинов и глава Урус-Мартановского района республики Валид Абдурешидов заявили, что не предавали Кадырова и поклялись ему в верности.
ИСТОЧНИК KP.RU