В Ингушетии появится первый комикс на родном языке

СЕГОДНЯ 16:02 2019-10-10T16:02:42+03:00

Его сюжет будет основан на старинных легендах о героях нартского эпоса

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В Ингушетии создадут первый комикс на родном языке. Автор идеи планирует реализовать этот проект на средства гранта молодежного конкурса «Машук».

По словам молодого человека, сюжет комикса будет основываться на старинных ингушских легендах о героях нартского эпоса - Колой Канте и Сеска Солсе.

Парень рассказал, что бесплатно раздаст комиксы в школы, книжные магазины и библиотеки республики.

Так житель Ингушетии хочет популяризировать ингушский язык и народный фольклор среди молодежи республики.

ИСТОЧНИК KP.RU